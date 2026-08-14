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ZIB 8:00 vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 706vom 14.08.2026
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Folge 706: ZIB 8:00 vom 14.08.2026

10 Min.Folge vom 14.08.2026

Waldbrände wüten in Europa weiter | Urteile acht Jahre nach Einsturz der Morandi-Brücke | Dreierkoalition berät über Hilfen für Landwirte | Burgenland führt ab 2027 Lkw-Maut ein | Epi-Pen-Mangel in Österreich | Warnung vor Bakterien im Putzschwamm | Salzburg steht im Playoff der Europa League | Wetter

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