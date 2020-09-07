Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: KärntenJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 2: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Kärnten
44 Min.Folge vom 07.09.2020
"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs und ihrer Nachbarn ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. In dieser Folge von "Zimmer frei" widmet sich das Team der Geschichte und Entwicklung von Architektur in Kärnten. Durch den Film führt Martin Traxl. Bildquelle: ORF/WDW Film/Helmut C. Gürtl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0