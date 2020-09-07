Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 07.09.2020
44 Min.Folge vom 07.09.2020

"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs und ihrer Nachbarn ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. In dieser Folge von "Zimmer frei" widmet sich das Team der Geschichte und Entwicklung von Architektur in Kärnten. Durch den Film führt Martin Traxl. Bildquelle: ORF/WDW Film/Helmut C. Gürtl

ORF2
