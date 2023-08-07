Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 6: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Burgenland
"Zimmer Frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und in gewachsene Strukturen einfügen. In der fünfte Ausgabe der Reihe besucht Martin Traxl unterschiedliche Bauten und Projekte im Burgenland. Zu Wort kommen neben den BauherrInnen und ArchitektInnen der Urlaubsbauten auch namhafte ExpertInnen, sowie KünstlerInnen, die über die Bedeutung und Geschichte der Architektur im Burgenland, den Wandel in der baulichen Gestaltung und die gesellschaftlichen Aspekte von Kunst und Architektur im öffentlichen Raum sprechen. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik
