Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: TirolJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 3: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tirol
"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs und unseren Nachbarn ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. "Zimmer frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und gewachsenen Strukturen einfügen. Durch den Film führt Martin Traxl. Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick