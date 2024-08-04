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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Provence

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.08.2024
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Provence

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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Folge 1: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Provence

51 Min.Folge vom 04.08.2024

Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist? Die ORF-Kultur-Sendereihe „Zimmer frei“ zeigt ausgewählte Feriendomizile, die die Baustile der Regionen aufgreifen, weiterentwickeln und prägen, das jeweilige Landschaftsbild unterstreichen und einen Brückenschlag zwischen historischer Baumaterie und zeitgenössischem Design wagen. Diesmal besucht Martin Traxl in der mittlerweile sechsten Ausgabe des Formats sehr unterschiedliche Bauten und Projekte im Südosten Frankreichs, in der Provence. Zu Wort kommen neben Architektinnen und Architekten, Bauherrinnen und -herren sowie Hoteliers auch Fachleute, die über die Bedeutung und Geschichte der Architektur in der Provence, den Wandel in der baulichen Gestaltung, sowie auch die gesellschaftlichen Aspekte von Kunst und Architektur sprechen. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik

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