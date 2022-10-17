Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 5vom 17.10.2022
44 Min.Folge vom 17.10.2022

"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. "Zimmer Frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und in gewachsene Strukturen fügen. Diesmal besucht ORF Kulturchef Martin Traxl in der mittlerweile vierten Ausgabe der Reihe "Zimmer frei" sehr unterschiedliche Bauten und Projekte in Niederösterreich. Bildquelle: ORF/WDW Film/

