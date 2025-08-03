Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: GraubündenJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 7: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Graubünden
"Zimmer Frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und gewachsene Strukturen einfügen. Diesmal besucht Martin Traxl in der mittlerweile siebenten Ausgabe der Reihe "Zimmer frei" sehr unterschiedliche Bauten und Projekte im größten Schweizer Kanton: Graubünden. Zu Wort kommen neben den Bauherr:innen und Architekt:innen auch Expert:innen, die über die Wechselwirkung von Architektur und Tourismus in Graubünden, den Wandel in der baulichen Gestaltung, sowie auch die gesellschaftlichen Aspekte der Baukultur sprechen. Bildquelle: ORF/WDW Film
