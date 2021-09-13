Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 4vom 13.09.2021
44 Min.Folge vom 13.09.2021

"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs und ihrer Nachbarn ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. In dieser Folge von "Zimmer frei" widmet sich ORF Kulturchef Martin Traxl der Geschichte und der Entwicklung von Urlaubsarchitektur in Vorarlberg. Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion/

