Zoonicorn
Folge 13: Löffel-Freunde
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Odessa hat Angst davor, ins Ferienlager zu fahren, weil sie dort niemanden kennt. Doch dann erinnern sie Harald und die Zoonicorns daran, wie schön es ist, neue Freunde zu finden. Manchmal muss man nur den Mut haben, sich bei anderen vorzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael