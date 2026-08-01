Zoonicorn
Folge 9: Der Regenbogen-Regen
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Odessas ist wütend, weil der Regen ihr Bild ruiniert. Sie kann sich einfach nicht beruhigen. Auch vor den Farben im Zooniversum macht der Regen keinen Halt. Doch die Zoonicorns haben einfache Tricks auf Lager, die ihnen helfen, mit ihrer Wut umzugehen.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael