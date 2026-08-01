Zoonicorn
Folge 5: Das Farbenspiel
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Ein Wolkengeist hat die Farben der Zoonicorns geklaut und Muffin hilft ihnen, sie zurückzubekommen. Dabei erkennt sie, dass die Zoonicorns immer noch sie selbst sind, auch wenn sie anders aussehen. Am Ende versteht Muffin, dass das Aussehen nicht bestimmt, wer oder was man ist.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael