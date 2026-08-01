Zoonicorn
Folge 8: Der Anstarropteryx
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Odessa stört es, dass Muffin sich beim Spielen nicht an die Regeln hält. Im Zooniversum trifft sie wieder auf den Anstarropteryx und erkennt, dass man mit jedem auf seine eigene Art Spaß haben kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael