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Zoonicorn

Der verschwundene Löffel

KinderweltStaffel 2Folge 6vom 01.08.2026
Der verschwundene Löffel

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Zoonicorn

Folge 6: Der verschwundene Löffel

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Pancake beschuldigt Muffin, seinen Hut geklaut zu haben. Auch im Zooniversum hat er den Verdacht, dass jemand Haralds Lieblingslöffel stibitzt hat. Zusammen mit den Zoonicorns hilft er Harald dabei, ihn wiederzufinden. Auf gleiche Weise findet er auch seinen Hut wieder und stellt fest, dass er Muffin zu Unrecht verdächtigt hat.

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