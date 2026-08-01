Zoonicorn
Folge 3: Riesenträume
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Muffin hat es satt, klein zu sein. Doch als sie im Zooniversum zu einem zerstörerischen Riesen wird, erkennt sie, dass ihre eigentliche Größe viel praktischer ist. Auch kleine Otter können Großes erreichen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael