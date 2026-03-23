Es wird skurill bei "Teenager werden Mütter"! Ein Antrag neben Gräbern und Toten

Vier Monate Beziehung, ein geheimer Plan und ein ganz besonderer Ort: Dominik wagt in der finalen Folge von "Teenager werden Mütter" den großen Schritt und will Michelle einen Heiratsantrag machen – ausgerechnet an einer ganz außergewöhnlichen Stelle. Ob die Überraschung gelingt?

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Ein Antrag voller Symbolik Mit einem goldenen Verlobungsring in der Tasche verfolgt Dominik einen klaren Plan: Er will Michelle überraschen – und zwar so richtig. Noch bevor er auf die Knie geht, sucht er das Gespräch mit ihren Eltern, ohne ihnen jedoch seinen Plan zu verraten. Die Kulisse für den großen Moment ist kein gewöhnlicher Ort, für Dominik hat er aber eine besondere Bedeutung.

Eine Überraschung für Michelle Ganz ahnungslos ist Michelle allerdings nicht. "Er ist in letzter Zeit so komisch, als würde er mir etwas verheimlichen", gibt sie zu. Trotzdem lässt sie sich auf die Überraschung ein. Dominik führt sie am großen Tag mit verbundenen Augen zu seinem auserwählten Ort. Und jetzt wird's skurril: Am Wiener Zentralfriedhof finden sich Freunde und Familie ein, um bei dem Moment dabei zu sein und versammeln sich direkt vor dem Gedenkstein von Musik-Legende Falco. Daneben steht ein großes rotes Herz. Kurz vor dem Antrag richtet er symbolisch Worte an sein Idol:

Sie wird schon ja sagen, oder Falco? Dominik fragt sein großes Idol um Rat

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Ein gutes Ende? Vor allem Michelles Mutter ist beeindruckt: "Bis jetzt hat sich noch kein Mann so für Michelle ins Zeug gelegt." Sieht das Michelle genauso oder findest sie den Antrag nach vier Monaten Beziehung doch zu übereilt? Das große Finale von "Teenager werden Mütter" endet mit einem spannenden Augenblick. Verpasse nicht die letzte Folge, bevor die Staffel zu Ende geht. Am 20. März um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

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