Neues Liebesglück bei "Teenager werden Mütter": Kommt bald der Antrag für Michelle?

Neuer Partner, neues Tattoo und vielleicht bald ein neuer Ring am Finger: In der aktuellen Folge von "Teenager werden Mütter" will Michelle mit ihrer Vergangenheit abschließen. Während sie sich ein brisantes Tattoo ihres Ex überstechen lässt, schmiedet ihr Freund Dominik bereits überraschende Zukunftspläne.

Abschied von der Vergangenheit Michelle zieht einen klaren Schlussstrich unter ein Kapitel ihrer Vergangenheit. Auf ihrer Haut prangt noch immer der Name ihres Ex-Partners Jovan und ein dicker roter Kussmund. Das Tattoo hat sie sich erst vor gar nicht allzu langer Zeit stechen lassen, als die beiden nach ihrer turbulenten On-Off-Beziehung wieder zusammengefunden haben. Doch das Liebes-Comeback hält nicht lange. Die Beziehung geht erneut in die Brüche, nur das Tattoo bleibt. Jetzt soll damit endgültig Schluss sein. Im Studio lässt sich die Dreifach-Mama den Namen ihres Ex mit einem Cover-Up überstechen. Ein symbolischer Neustart, der zeigt, dass Michelle nach vorne schauen will.

Neue Liebe trotz Fußball-Rivalität Denn mittlerweile hat Michelle wieder Schmetterlinge im Bauch. Ihr neuer Partner Dominik steht fest an ihrer Seite – auch wenn die beiden in einer Sache grundverschieden sind. Michelle ist leidenschaftlicher Fan von SK Rapid Wien, während Dominik für FK Austria Wien jubelt. Die Fußball-Rivalität sorgt zwar für Neckereien, scheint der Beziehung aber keinen Abbruch zu tun. Im Gegenteil: Zwischen den beiden läuft es überraschend harmonisch und Dominik denkt schon einen großen Schritt weiter.

Geht er bald auf die Knie? Während Michelle ihr Tattoo-Kapitel abschließt, verfolgt Dominik im Hintergrund ganz eigene Pläne. Nach nur zwei Monaten Beziehung wagt er sich in ein Juweliergeschäft, um nach dem perfekten Verlobungsring zu suchen. Doch je näher der Moment rückt, desto nervöser wird er. Schon beim Gedanken an den Antrag bekommt Dominik weiche Knie. Ob er sich wirklich traut, Michelle die große Frage zu stellen – und wie sie reagieren wird – sorgt in der neuen Folge für besonders spannende Momente. Verpasse nicht wie es bei "Teenager werden Mütter" weitergeht. Jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

