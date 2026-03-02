Für Melanie und Andreas geht es bei "Teenager werden Mütter" früh am Morgen in den Kreißsaal zum geplanten Kaiserschnitt. Bald können sie ihren dritten Nachwuchs in ihren Armen halten. Ihr Mann Andi filmt jede Sekunde der Geburt mit.

Zittern vor dem großen Moment Für Melanie ist es bereits das dritte Kind und trotzdem fühlt sich dieser Morgen alles andere als routiniert an. Punkt 7 Uhr beginnt in der Grazer Privatklinik der geplante Kaiserschnitt. Mit Andi an ihrer Seite versucht sie, ruhig zu bleiben. Besonders der Kreuzstich bereitet ihr große Sorgen. Eine schlechte Erfahrung bei der ersten Geburt sitzt tief und die Angst davor ist diesmal sogar größer als die Nervosität vor dem Eingriff selbst. Doch so schnell kann sie gar nicht schauen, da setzt der "TWM"-Gynäkologe Dr. Armin Breinl den ersten Schnitt. "Das ist schon unangenehm", tönt es von Melanie mit weit aufgerissenen Augen. Obwohl der Kaiserschnitt nur wenige Minuten dauert, spielt ihr Kreislauf verrückt. Ihr wird plötzlich sehr schlecht. Sekunden, die sich für die Mutter wie eine Ewigkeit anfühlen.

7:16 Uhr – und alles ist vergessen Dann der magische Moment: Um 7:16 Uhr erblickt ihre Tochter das Licht der Welt. Mit einem Schlag sind die Strapazen vergessen. Stolz halten Melanie und Andi ihr kleines Wunder in den Armen und lüften ihr lang gehütetes Geheimnis. Den Namen.

Die jüngste Tochter trägt einen besonderen Namen: Charmayne-Mandy. Der zweite Name Mandy setzt sich aus Melanie und Andi zusammen. Für die frischgebackenen Dreifach-Eltern beginnt damit ein neues, aufregendes Kapitel mit ganz viel Liebe und dreimal so viel Familienglück. Verpasse nicht die ganze Geburt und den intimen Moment der beiden Eltern direkt aus dem Kreißsaal. Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge "Teenager werden Mütter" auf ATV und Joyn. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

