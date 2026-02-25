Fünf Visionen für eine smartere Zukunft Folge 5 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Gold für die Haut Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.02.2026 • 100 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In Folge 5 von "2 Minuten 2 Millionen" am 10. März dreht sich alles um zukunftsweisende Lösungen, die Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und technologische Innovation miteinander verbinden. Fünf Start-ups präsentieren Ideen, die von energieeffizientem Bauen über umweltfreundliche Materialien bis hin zu smarten Services für Haustiere reichen.

Pneumo Planet (Wien) Pneumo Planet entwickelt vorgefertigte, aufblasbare Erdhäuser, die ohne Energie für Heizung oder Kühlung auskommen. Sie benötigen minimale Ressourcen, versiegeln durch ihre Bauart kaum Fläche und sind rund ein Drittel günstiger als konventionelle Gebäude. Die modulare Bauweise ermöglicht schnelle Montage, kostengünstige Serienfertigung und individuelle Lösungen.

Hanfholz (Schweiz, Luzern) Holz aus schnell nachwachsendem Hanf: Hanfholz bietet mit Hartholz, Parkett und Bauplatten passende Alternativen für viel genutztes Tropenholz. Der Vorteil: Das patentierte Verfahren. reduziert CO₂-Emissionen und unterstützt Landwirte bei der Bodengesundheit. Frei von Schadstoffen, mit Leim auf Sojabasis, sorgt Hanfholz für gesunde Raumluft und nachhaltiges Bauen.

Smartsy (Serbien) Smartsy ist ein intelligentes Hundehaus vor Einkaufszentren und Supermärkten, ausgestattet mit Klimaanlage, Heizung, UV-Sterilisation und Livestream-Funktion. So können Hundebesitzer:innen ihren vierbeinigen Freunden in einem sicheren Aufenthaltsort während Alltags-Erledigungen unterbringen. Über die App steuerbar, bietet es Sicherheit für Hunde und neue Werbeflächen für Marken. Zusätzlich sammelt Smartsy wertvolle Daten für die Heimtierbranche.

Water Purifier Provilan (Steiermark, Graz) Der Water Purifier nutzt Mikroorganismen zur natürlichen Reinigung von Wasserleitungen, Pools, Teichen und Filtersystemen. Er verdrängt schädliche Keime, baut Rückstände ab und stabilisiert das ökologische Gleichgewicht – ganz ohne Chemikalien. Ideal für private und industrielle Anwendungen, von Zierteichen bis Kläranlagen. Eine Probiotische Technologie, die umweltfreundlich und vielseitig einsetzbar ist.

Kiddy Clip (Niederösterreich) Nachhaltige Lösung für Kinderhosen: Mit dem Kiddy Clip, einem kindersicheren Hosenbund-Clip entwickelt in Österreich, heißt es Schluss mit zu großen Kinderhosen, rutschenden Babyjeans und mehr. Der Kiddy Clip ist ein praktischer Alltagshelfer, der einfach am Hosenbund angebracht werden kann und dadurch die Kleidungsstücke passgenau macht. Rutschende Hosen stören die Kinder daher nicht mehr beim Spielen, oder stellen keine Stolperfallen mehr dar. Und obendrein können Eltern und Kids die Lieblingskleidungsstücke länger nutzen, denn so wachsen auch zu große Hosen einfach mit den Kindern mit.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

