Tag 11: Alleine macht alles nur halb so viel SpaßJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 11: Tag 11: Alleine macht alles nur halb so viel Spaß
11 Min.Ab 12
Josia ist weiterhin krank und kann Philipp nicht bei den Challenges unterstützen. Trotzdem gibt er sein Bestes, kocht eine Suppe aus Kartoffeln, Fisch und Bohnen und baut weiter an der Blockhütte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH