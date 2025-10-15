100 TAGE AUTARK
Folge 7: Tag 7: Fischers Fritze
15 Min.Ab 12
Äpfel, Maronen, Kartoffeln. Die Ernährung der Real Life Guys war recht einseitig in den letzten Tagen - und das soll sich ändern. Im Weiher gibt es Fische, doch lassen die sich so einfach angeln? Ansonsten gibt es noch mehr Nüsse zu sammeln - und eine Tages-Challenge, bei der es ums Zähneputzen geht.
