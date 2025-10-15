Tag 4: Im Bunker steht das WasserJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 4: Tag 4: Im Bunker steht das Wasser
16 Min.Ab 12
Nach einer regnerischen, kalten Nacht freut man sich doch über warmes Frühstück mit frisch gekochtem Apfelmus und gerösteten Maronen. Die böse Überraschung: Auch im Bunker steht das Wasser. Die Real Life Guys müssen ihren Vorratsraum wieder trocken bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH