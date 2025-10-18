Sonnenschein, Verdauungsprobleme und seltene VogelartenJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 17: Sonnenschein, Verdauungsprobleme und seltene Vogelarten
17 Min.Ab 12
Johannes wacht mit Verdauungsproblemen auf, gibt es eine Lösung dafür? Außerdem verlangt die Tages-challenge von ihm Barfuß über Gras und Erde zu laufen - wird er das trotz der Kälte durchziehen? Außerdem entdeckt er eine schöne Seltenheit am Teich: einen Eisvogel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH