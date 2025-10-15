Tag 8: Josia ist krank, kann er weitermachen?Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 8: Tag 8: Josia ist krank, kann er weitermachen?
14 Min.Ab 12
Die Real Life Guys wollen sich heute am See waschen und ein paar Fische fangen, aber Josia fühlt sich nicht gut. Johannes stellt sich alleine den Challenges Seife selbst herzustellen und eine Zahnbürste aus einem Ast zu basteln.
100 TAGE AUTARK
