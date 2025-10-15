100 TAGE AUTARK
Folge 5: Tag 5: 5-Gänge-Menü
16 Min.Ab 12
Es fehlt ein bisschen Energie, stellen die Real Life Guys nach vier Tagen fest. Aber es stehen große Aufgaben an: Die beiden sollen das Fundament für ihr Blockhaus in Angriff nehmen und sich mit einem 5-Gänge-Menü belohnen. Geben Acker und Wald genug für ein so üppiges Dinner zwischen Suppe und Dessert her?
