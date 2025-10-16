Tag 15: Macht das wirklich sauber? Shampoo aus KastanienJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 15: Tag 15: Macht das wirklich sauber? Shampoo aus Kastanien
15 Min.Ab 12
Wellness im Wald: Die Tages-Challenge verordnet den Real Life Guys nach 15 Tagen Autark-Experiment eine Runde me time und Körperpflege. Fürs warme Wannenbad wird erst einmal Holz gehackt und Wasser gekocht. Und dann geht's an die Kastanienseife. Der gefilterte Sud fühlt sich schon mal an wie Seife, aber macht er auch sauber?
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH