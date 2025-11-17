100 TAGE AUTARK
Folge 47: Tag 47: Die Hütte brennt!
18 Min.Ab 12
Beim Versuch, sich eine leckere Mahlzeit zu kochen, wird der Ofen leider viel zu heiß und sorgt für ein Feuer in der Blockhütte! Johannes versucht panisch die Flammen zu löschen, gelingt es ihm? Außerdem hat er ein paar neue Mitbewohner: eine Rattenfamilie.
