SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Ganz die Mama

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine 18-Jährige erfährt von ihrer ungewollten Schwangerschaft. Doch damit nicht genug: durch einen Sturz setzen bei ihrer Mutter die Wehen ein und sie erleidet eine überstürzte Geburt. Die Ersthelferin und die Leitstelle haben alle Hände voll zu tun, dass Baby gesund zur Welt zu bringen. Und: Ein Nachbarschaftstreit endet in einem dramatischen Unfall und der Suche nach dem verlorenen Fingers eines Familienvaters. Rechte: Sat.1

