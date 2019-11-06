Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

112 - Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Mama, mach die Augen auf

Mama, mach die Augen aufJetzt kostenlos streamen

112 - Rettung in letzter Minute

Folge 11: Mama, mach die Augen auf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schock für eine zweifache Mutter: Von einem Moment auf den anderen kann sie nichts mehr sehen! Als sie ihren Wagen anhält, rast ihr jemand in die Seite! Doch wie soll sie den Unfallopfern helfen, ohne etwas zu sehen? - Und: Ein Ehepaar wird durch einen Brand im obersten Stockwerk seines Hauses eingeschlossen. Während der Disponent in der Notrufleitstelle alles tut, um ihre Rettung zu gewährleisten, riskieren beide einen waghalsigen Befreiungsversuch. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

112 - Rettung in letzter Minute
SAT.1

112 - Rettung in letzter Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen