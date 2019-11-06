Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 - Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Kampf gegen Krampf

112 - Rettung in letzter Minute

Folge 12: Kampf gegen Krampf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als auf der Heimfahrt von einem Ausflug ein Vater am Steuer krampft, werden seine zwei Teenager-Kids auf eine knallharte Probe gestellt: Wird Tochter Lina es schaffen, den Wagen sicher zum Stehen zu bringen? Und: Wird sie ihren unter rätselhaften Umständen kollabierten Vater erstversorgen und auf ihren unter Schock stehenden Bruder achten können, während um sie herum der Autobahnverkehr weiterfließt? Rechte: Sat.1

112 - Rettung in letzter Minute
112 - Rettung in letzter Minute

