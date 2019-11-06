Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Der Fluch der blauen BlumeJetzt kostenlos streamen
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 7: Der Fluch der blauen Blume
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem Streit kommt es bei einem Paar zu einem rätselhaften Kollaps des Mannes, während seine Partnerin Katja bei der Ersthilfe plötzlich ebenfalls rapide abbaut! Vorerst deutet alles auf eine unbemerkte Kohlenmonoxidvergiftung im Haus hin - wird Katja durchhalten, bis die Spezialisten eintreffen? - Und: Horrorunfall im Verkehr: Ein Auto ist in eine Frau gefahren, die jetzt zwischen dem Unfallwagen und einem Hänger eingeklemmt und schwer verletzt ist. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
112 - Rettung in letzter Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1