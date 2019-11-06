Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 - Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Fertig mit der Welt

Folge 3: Fertig mit der Welt

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junges Familienglück steht vor dem Zusammenbruch, nachdem der zuvor liebevolle Vater aus unerklärlichen Gründen immer häufiger von Wutausbrüchen heimgesucht wird. Woher rührt seine Wesensveränderung? Kann die Frau sich und ihr Baby schützen? - Und: Eine ehemalige Krankenschwester wird durch Zufall Zeugin eines lebensgefährlichen Autounfalls. Kann sie ihr vor Jahren erlerntes Wissen wieder abrufen und so das Leben der Verletzten retten? Rechte: Sat.1

SAT.1

Alle 1 Staffeln und Folgen