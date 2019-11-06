Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Ene, mene, misteJetzt kostenlos streamen
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 4: Ene, mene, miste
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eklat beim Junggesellenabschied: Nach einer durchzechten Nacht ist der Bräutigam spurlos verschwunden, und einer der Gäste wird verletzt. Dann folgt die Schreckensnachricht: Der Bräutigam ist in einer Kiste eingesperrt und droht, langsam aber sicher zu ersticken. Ein Nervenkrieg für die Braut beginnt, denn um ihren Verlobten zu finden, muss sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
112 - Rettung in letzter Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1