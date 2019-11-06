Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 - Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Mama Courage

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ihr mutiger Einsatz für eine Schülerin, die von ihrem Ex auf der Straße bedroht wird, hat für eine schwangere Berufsschullehrerin fatale Folgen. Jetzt liegt es an ihrem Freund, sie und das ungeborene Baby vor dem Täter zu schützen. - Und: Eine junge Frau kommt nach Hause, um sich nach Monaten mit ihren Eltern zu versöhnen. Dann der Schock: Im Mehrfamilienhaus tritt Gas aus! Unter Einsatz ihres Lebens muss die Tochter alle Einwohner evakuieren - allen voran ihre eigenen Eltern. Rechte: Sat.1

