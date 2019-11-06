Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 13 vom 06.11.2019
44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Nach einem Autounfall ist ein junges Paar im PKW gefangen. Besonders heikel: Die beiden haben eine Affäre und waren gerade mitten im Liebesspiel. Mit Hilfe des Leitstellendisponenten versucht die Ersthelferin, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Doch der Zustand der Verletzten verschlechtert sich zusehends. - Und: Zwei Schwestern sind in Sorge, da ihr Vater seit einigen Tagen nicht mehr der liebevolle Mensch ist, den sie kennen. Rechte: Sat.1

