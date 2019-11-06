Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 5: Die Rettungsschwänzer
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zwei Schulschwänzerinnen werden Zeuginnen eines Herzinfarkts. Weil die Passanten teilnahmslos vorbei gehen, müssen sie über sich hinauswachsen und dem Fremden eigenhändig das Leben retten. - Und: Bei der Besichtigung eines sanierungsbedürftigen Turms kommt es für zwei Handwerker zu einem lebensgefährlichen Unfall - wie wird Ersthelferin Sonja es in schwindelerregender Höhe und unter enormem emotionalen Stress schaffen, die beiden am Leben zu erhalten? Rechte: Sat.1
112 - Rettung in letzter Minute
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1