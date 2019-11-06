Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Auch ein schöner Rücken kann bedrücken
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem Autounfall ist ein junges Paar im PKW gefangen. Besonders heikel: Die beiden haben eine Affäre und waren gerade mitten im Liebesspiel. Mit Hilfe des Leitstellendisponenten versucht die Ersthelferin, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Doch der Zustand der Verletzten verschlechtert sich zusehends. - Und: Zwei Schwestern sind in Sorge, da ihr Vater seit einigen Tagen nicht mehr der liebevolle Mensch ist, den sie kennen. Rechte: Sat.1
