4GAMECHANGERS
Folge 12: Constantinus Award
39 Min.Folge vom 12.01.2021
Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis wird jährlich vergeben und ist eine Initiative des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). Er holt Beratungsqualität aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT vor den Vorhang - und prämiert Beraterinnen und Berater gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden.
4GAMECHANGERS
