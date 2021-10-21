Volkshilfe Symposium 2021: Kinderarmut & KindergrundsicherungJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 294: Volkshilfe Symposium 2021: Kinderarmut & Kindergrundsicherung
241 Min.Folge vom 21.10.2021
Was bedeuten nachhaltige Unterstützung und finanzielle Sicherheit für armutsgefährdete Kinder und wie wirken sie sich auf ihre Lebenswelt und ihr Wohlbefinden aus? Diese Fragen hat die Volkshilfe in einem europaweit einzigartigen Modellprojekt untersucht. Das Symposium gibt exklusive Einblicke in die Erkenntnisse der Forschung zur Kindergrundsicherung.
