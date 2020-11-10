Staatspreis Werbung 2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 315: Staatspreis Werbung 2020
44 Min.Folge vom 10.11.2020
Der Staatspreis Werbung hat das Ziel, aus der Vielfalt der österreichischen Werbeproduktionen herausragende Kampagnen sowie Einzelleistungen in den Kategorien "Werbefilm" und "Print/Outdoor" auszuzeichnen und damit deren hohes kreatives Potenzial zu unterstreichen.
