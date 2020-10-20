Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staatspreis Innovation 2020

PULS 4Staffel 2Folge 294vom 20.10.2020
44 Min.Folge vom 20.10.2020

Der Staatspreis Innovation trägt dem Umstand Rechnung, dass die Gesamtwirtschaft von der Entwicklung und vom Angebot neuer innovativer Lösungen, Produkte und Dienstleistungen profitiert. Diesen Nutzen kontinuierlich zu verdeutlichen ist ein wichtiges Anliegen des Staatspreises. Nur wenn die Leistungen der Unternehmen über ihre jeweilige Branche hinaus für die Öffentlichkeit sichtbar und nachvollziehbar sind, kann der Schlüsselfaktor Innovation jenen Stellenwert erfahren, der ihm in einer modernen, wissensbasierten Gesellschaft gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung zukommt. Der Staatspreis Innovation wird jedes Jahr vom BMDW in Kooperation mit den Bundesländern in Form eines zweistufigen Verfahrens vergeben und von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) in Kooperation mit den Bundesländern organisiert und durchgeführt.

