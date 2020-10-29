4GAMECHANGERS
Folge 303: DMB Impact Talk
73 Min.Folge vom 29.10.2020
Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. richtet das Spotlight auf Diversity, Black Lives Matters und soziale Gerechtigkeit. Der neue DMB. Impact Talk startet mit dem Thema „Diversity” und ging am 29.10. zum ersten Mal über die Bühne.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
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