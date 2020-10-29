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DMB Impact Talk

PULS 4Staffel 2Folge 303vom 29.10.2020
DMB Impact Talk

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Folge 303: DMB Impact Talk

73 Min.Folge vom 29.10.2020

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. richtet das Spotlight auf Diversity, Black Lives Matters und soziale Gerechtigkeit. Der neue DMB. Impact Talk startet mit dem Thema „Diversity” und ging am 29.10. zum ersten Mal über die Bühne.

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