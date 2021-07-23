Salzburg Summit Talk mit Alexis von HoensbroechJetzt kostenlos streamen
Folge 204: Salzburg Summit Talk mit Alexis von Hoensbroech
6 Min.Folge vom 23.07.2021
Alexis von Hoensbroech, CEO von Austrian Airlines, spricht über die Herausforderungen für die Flugbranche durch Corona und über den Klimawandel.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4