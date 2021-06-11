Magenta TUN Challenge 2021Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 162: Magenta TUN Challenge 2021
60 Min.Folge vom 11.06.2021
Der Magenta TUN, Technologie- und Nachhaltigkeitsfonds, vergibt jährlich 50.000 Euro für Innovationen zur Lösung von Umweltproblemen und für nachhaltiges Handeln – hier im Finale bei 4GameChangers entscheidet sich, wer der Gewinner der Magenta TUN Challenge 2021 wird.
