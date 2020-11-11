Summit Talk vom 13. Jänner 2021Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 316: Summit Talk vom 13. Jänner 2021
59 Min.Folge vom 11.11.2020
Spannende Einblicke und neue Perspektiven sind auch während herausfordernden Zeiten wichtig. Aus diesem Grund veranstaltet der Salzburg Summit in Kooperation mit Puls 4GameChangers das regelmäßig stattfindende Wirtschafts-Format „Salzburg Summit Talks“. Für den ersten Talk im Jahr 2021 durften wir Otto Lindner (Vorstand Lindner Hotels AG) begrüßen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4