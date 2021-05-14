Salzburg Summit Talk: Sustainable FutureJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 134: Salzburg Summit Talk: Sustainable Future
Unter dem Titel „Sustainable future - where Europe is heading“ hält Umwelt-Kommissar Virginijus Sinkevičius (Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, EU-Kommission) eine Keynote zu aktuellen Initiativen auf europäischer Ebene. Im Anschluss diskutieren Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber (Geschäftsführerin, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH), Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Eric Steinberger (CEO & Co-Founder, ClimateScience) und Dr. Michael Strugl (Vorsitzender des Vorstandes, Verbund AG) zu Entwicklungen in Österreich und Herausforderungen in ihren jeweiligen Bereichen. Moderiert wird das Gespräch von Corinna Milborn (Puls 4).
