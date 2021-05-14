Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Salzburg Summit Talk: Sustainable Future

PULS 4Staffel 2Folge 134vom 14.05.2021
Salzburg Summit Talk: Sustainable Future

4GAMECHANGERS

Folge 134: Salzburg Summit Talk: Sustainable Future

51 Min.Folge vom 14.05.2021

Unter dem Titel „Sustainable future - where Europe is heading“ hält Umwelt-Kommissar Virginijus Sinkevičius (Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, EU-Kommission) eine Keynote zu aktuellen Initiativen auf europäischer Ebene. Im Anschluss diskutieren Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber (Geschäftsführerin, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH), Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Eric Steinberger (CEO & Co-Founder, ClimateScience) und Dr. Michael Strugl (Vorsitzender des Vorstandes, Verbund AG) zu Entwicklungen in Österreich und Herausforderungen in ihren jeweiligen Bereichen. Moderiert wird das Gespräch von Corinna Milborn (Puls 4).

