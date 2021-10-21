Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Volkshilfe Symposium 2021: Kinderarmut & Kindergrundsicherung

PULS 4Staffel 2Folge 294vom 21.10.2021
Volkshilfe Symposium 2021: Kinderarmut & Kindergrundsicherung

Folge 294: Volkshilfe Symposium 2021: Kinderarmut & Kindergrundsicherung

241 Min.Folge vom 21.10.2021

Was bedeuten nachhaltige Unterstützung und finanzielle Sicherheit für armutsgefährdete Kinder und wie wirken sie sich auf ihre Lebenswelt und ihr Wohlbefinden aus? Diese Fragen hat die Volkshilfe in einem europaweit einzigartigen Modellprojekt untersucht. Das Symposium gibt exklusive Einblicke in die Erkenntnisse der Forschung zur Kindergrundsicherung.

