4Lifechangers
Folge 238: 4LIFECHANGERS vom 25.08.2020
5 Min.Ab 6
Die Themen: • Die Suche nach Angehörigen: so hilft das Rote Kreuz Angehörigen. • Wo tiergestützte Therapie eingesetzt wird, klärt unser Faktencheck. • Erste Hilfe: wie Sie als Helfer bei einem Herzinfarkt reagieren sollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen