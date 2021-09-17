4Lifechangers vom 21.09.2021Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 260: 4Lifechangers vom 21.09.2021
5 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 6
- Wie weibliche Hormone dafür sorgen, dass der Körper bei Frauen ganz anders auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen reagiert. - Lokalaugenschein: Große für Kleine - so funktioniert eine spezielle Reha-Einrichtung für Kinder.
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen