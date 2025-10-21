Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 10vom 21.10.2025
Die talentshow

Die talentshowJetzt kostenlos streamen

5 Freunde

Folge 10: Die talentshow

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Eine berühmte Talentshow soll live aus Falcongate gesendet werden und Allie beschließt, dort als Sängerin aufzutreten. Leider fehlt ihr jegliches Talent, doch obwohl sie nicht einen Ton trifft, fliegt sie nicht raus, sondern kommt jedesmal eine Runde weiter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

5 Freunde
StoryZoo & Friends

5 Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen