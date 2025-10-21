Staffel 1Folge 10vom 21.10.2025
Folge 10: Die talentshow
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Eine berühmte Talentshow soll live aus Falcongate gesendet werden und Allie beschließt, dort als Sängerin aufzutreten. Leider fehlt ihr jegliches Talent, doch obwohl sie nicht einen Ton trifft, fliegt sie nicht raus, sondern kommt jedesmal eine Runde weiter.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media