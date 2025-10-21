Staffel 1Folge 6vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 6: Affenchaos
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Eine mysteriöse Einbruch-Serie hält Falcongate in Atem. Zuletzt wurde die nette Mrs. Kluck ausgeraubt. Jo, Allie, Max und Dylan tragen ihr gerade die Einkäufe nach Hause, sie den Diebstahl entdeckt. Zufällig erfahren die fünf Freunde bei der Gelegenheit, dass ihr Hund Smidgie ein Halsband von Dr. Prudelock, dem neuen Tierarzt, geschenkt bekommen hat.
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media